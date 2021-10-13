Нормативы энергопотребления намерены установить в Казахстане

В Казахстане намерены внедрить энергоэффективные государственные закупки. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атмакулов, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, представляя законопроект по вопросам энергосбережения в Мажилисе, отметил, что с целью усиления регулирования бюджетного сектора, обладающего значительным потенциалом энергосбережения и снижения бюджетных затрат, предлагаются внедрение энергоэффективных государственных закупок, которое обеспечит снижение энергопотребления в государственных учреждениях, а также придаст импульс преобразованию казахстанского рынка энергопотребляющего оборудования.

Кроме того, предлагается установление нормативов энергопотребления, мониторинг их соблюдения, бенчмаркинг и выдача соответствующих рекомендаций по энергоэффективности.

Ранее сообщалось, что Мажилис одобрил в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности».