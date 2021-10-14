1 985 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 985 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 920 832 заболевших, из них скончались 11 644 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 895 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 852 744.