1 967 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 967 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 912 799 заболевших, из них скончались 11 672 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 232 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 854 976.