1387 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 387 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 919 533 заболевших, из них скончались 11 797 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 910 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 862 030.