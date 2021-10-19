БАКУ /Trend/ - В Казахстане число вакцинированных от коронавируса превысило 8 миллионов.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 19 октября провел заседание правительства по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В соответствии с отчетом профильного ведомства эпидемиологическое состояние было квалифицировано как стабильное. Об этом передает во вторник Trend со ссылкой на CentralAsia.news.

Руководитель структуры здравоохранения Алексей Цой доложил о том, что все регионы страны отмечены значительным снижением уровня заболеваемости, сложных проявлений, а также уменьшением пациентов в амбулаториях и стационарах.

Министр сообщил, что на настоящий момент более 8 миллионов казахстанцев вакцинированы первым компонентом вакцины против коронавируса и порядка 7,2 млн человек получили вторую часть препарата. Сейчас перед медиками стоит цель достичь 60% коллективного иммунитета, подчеркнул руководитель госоргана.

Одновременно проводится и иммунизация против гриппа, на сегодняшний день привиты 1,4 миллиона казахстанцев.

(Автор: Фарида Нури. Редактор: Эльдар Пашаев)