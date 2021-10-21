1844 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 844 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 923 060 заболевших, из них скончались 11 847 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 984 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 866 242.