Свыше 1,3 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 353 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 931 137 заболевших, из них скончались 11 975 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 668 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 874 647.