Свыше 1,3 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 353 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлено 931 137 заболевших, из них скончались 11 975 человек.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 668 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 874 647.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Посольство Венгрии при поддержке AZAL представляет фотовыставку Айдына Садыхова «Сокровища Венгрии» (ФОТО)
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева итальянскому телеканалу Rai-1 от 26 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Хроника Победы: Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу от 26 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Модернизация нашей страны, борьба с негативными явлениями должны перейти в совершенно новую плоскость
Президент Ильхам Алиев: Для меня самая большая награда - это радость и гордость в глазах бывших переселенцев
Президент Ильхам Алиев: После завершения восстановительных работ во всех наших освобожденных городах и селах улицы будут названы именами наших шехидов
Азербайджанский провайдер об обеспечении компаний на освобожденных территориях беспроводным интернетом
Однажды в Баку… Жизнь состоит только из того, чтобы есть, спать и бессмысленно проводить время? (ФОТО/ВИДЕО)