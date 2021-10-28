Приостановление выполнения регулярных авиарейсов не ожидается – МИИР РК

В связи с заявлениями столичного аэропорта и авиакомпании «СКАТ» касательно нехватки авиатоплива Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК информирует о том, что приостановления выполнения регулярных авиарейсов не ожидается, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В связи с ремонтными работами на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ) на внутреннем рынке авиационного топлива имеются определенные трудности с производством и обеспечением авиакеросина для аэропортов и авиакомпаний.

Вместе с тем, обеспечена бесперебойная заправка регулярных пассажирских и грузовых рейсов. МИИР совместно с Министерством Энергетики выработан График поставки авиатоплива авиакомпаниям и аэропортам от заводов, частных компаний, ТОО «КазМунайГаз - Аэро» до возобновления работы ПНХЗ 9 ноября т.г.

На сегодняшний день остатки авиатоплива в аэропортах составляют 27,9 тыс. тонн, отгружено с заводов и находится в пути 9,2 тыс. тонн, законтрактовано объемов на 15,6 тыс. тонн. Общий объем составляет 53 тыс. тонн.

До конца октября на НПЗ будет выпущено 2 тыс. тонн авиатоплива, из которых выделят дополнительный объем для аэропорта г. Нур-Султан. Также планируется дополнительная поставка авиакеросина с Шымкентского НПЗ авиакомпании СКАТ.

В столичном аэропорту остаток авиакеросина составляет 3,1 тыс. тонн. В ближайшие дни ожидается поставка 3,9 тыс. тонн (3 тыс. тонн – ТОО «КазМунаГаз-Аэро», 0,7 тыс. тонн – ТОО «Петросан», 0,2 тыс. тонн – East fuel). В аэропорту Алматы остаток составляет 5,4 тыс. тонн, в пути 4 тыс. тонн, законтрактовано 5,8 тыс.тонн.

У авиакомпаний Эйр Астана в остатках 7,4 тыс. тонн, СКАТ 1,7 тыс. тонн, законтрактовано 1,5 тыс. тонн.