Рост цен на социально значимые продукты питания замедлился в октябре в Казахстане

Казахстан 30 октября 2021 18:56 (UTC+04:00)
Рост цен на социально значимые продукты питания замедлился в октябре в Казахстане

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел в Цифровом офисе Правительства совещание с участием руководителей центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), сообщает пресс-служба премьер-министра, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

О текущей ситуации и проводимой работе доложили министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, сельского хозяйства - Ербол Карашукеев, заместитель председателя Национального Банка Акылжан Баймагамбетов, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин, акимы Северо-Казахстанской области - Кумар Аксакалов, Алматинской области - Амандык Баталов, Актюбинской области — Ондасын Уразалин и др.

За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,1%. На это повлияло удорожание цен на яйца на 0,7% и капусту на 0,8%. В то же время отмечается снижение цен на лук (-0,9%), крупу гречневую (-0,6%), говядину и рожки (-0,1%). Цены на творог, морковь, масло подсолнечное, рис и сахар не изменились.

В целом, в октябре текущего года динамика цен на СЗПТ демонстрирует более медленные темпы (0,7%) по сравнению со средними значениями за аналогичный период в 2016-2020 годах (1%).

Финансирование «оборотной схемы» в регионах достигло 46,1 млрд тенге. Целевой уровень обеспечен на 92,2%. Закуплено 373 тыс. тонн социально значимых товаров, что на 22% больше в сравнении с показателем прошлой недели.

Обеспеченность СЗПТ на трехмесячный период по стране составляет 115,7% (+23 п.п. за неделю). За неделю значительное увеличение запасов зафиксировано в Павлодарской, Мангистауской, Туркестанской областях. В рамках форвардного закупа в 2021 году законтрактовано 769,3 тыс. тонн продукции, в т.ч. 684 тыс. тонн мягкой пшеницы. К настоящему времени в АО «НК «Продкорпорация» поставлено 442,8 тыс. тонн или 57,5% от законтрактованного объема. Пшеницы поставлено 427,6 тыс. тонн или 62,5% от объема закупа.

За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции назначило расследование в отношении реализатора яиц куриных в Туркестанской области. Заключены 10 актов антимонопольного комплаенса с региональными торговыми сетями и крупным оптовым поставщиком подсолнечного масла о снижении торговых надбавок на СЗПТ.

В целом, по республике заключено 135 актов антимонопольного комплаенса.

В регионах, где наблюдается повышение цен, завершается анализ товарных рынков и начинается расследование в отношении производителей мяса кур и яиц куриных.

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