Свыше 1,5 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 526 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 939 217 заболевших, из них скончались 12 096 человека.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 153 человека выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 885 975.