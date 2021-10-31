Около 7,5 млн казахстанцев полностью вакцинированы от коронавируса

Министерство здравоохранения Казахстана обнародовало обновленные данные о вакцинации населения страны против коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

По данным Минздрава, на 31 октября 2021 года первым компонентом провакцинировано 8 291 167 человек, два компонента получили 7 491 227 человек.