Около 7,5 млн казахстанцев полностью вакцинированы от коронавируса
Министерство здравоохранения Казахстана обнародовало обновленные данные о вакцинации населения страны против коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».
По данным Минздрава, на 31 октября 2021 года первым компонентом провакцинировано 8 291 167 человек, два компонента получили 7 491 227 человек.
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