За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 395 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 395 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлено 940 612 заболевших, из них скончались 12 114 человек.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 730 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 887 705.
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