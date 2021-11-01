За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 395 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 395 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 940 612 заболевших, из них скончались 12 114 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 730 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 887 705.