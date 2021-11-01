Казахстан ратифицировал протокол по защите Каспийского моря от загрязнения

Казахстан 1 ноября 2021 17:29 (UTC+04:00)
Казахстан ратифицировал протокол по защите Каспийского моря от загрязнения

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря», передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Напомним, Сенат принял закон «О ратификации Протокола по защите Каспийского моря от загрязнения из наземных источников и в результате осуществляемой на суше деятельности к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря», одобренном Мажилисом Парламента РК.

«Наличие крупнейших запасов углеводородного сырья в Каспийском море актуализирует вопрос о сохранении экологии и биоресурсов водоема. Основной целью Протокола является предотвращение, снижение, контроль и устранение загрязнения морской среды из наземных источников для достижения и поддержания экологически здоровой морской среды Каспийского моря», - отметил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК на пленарном заседании Сената.

Сериккали Брекешев отметил, что протокол направлен на использование или способствование использования НДТ и природоохранной практики, получение доступа к ним и их передаче при осуществлении хозяйственной деятельности на акватории моря или в его прибрежной зоне.

Также протокол направлен на создание и ведение базы данных о физических, биологических и химических характеристиках морской среды и прибрежных районов Каспийского моря, в том числе об объемах поступления на акваторию моря загрязняющих веществ из наземных источников, проведение регулярной оценки состояния морской среды и прибрежных районов Каспия, оценки уровня загрязнения моря вдоль его береговой линии.

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