Почти 1,3 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 328 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 947 250 заболевших, из них скончались 12 225 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 447 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 899 028.