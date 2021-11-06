Почти 1,3 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 328 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлено 947 250 заболевших, из них скончались 12 225 человек.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 447 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 899 028.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Россия готова оказать содействие в запуске переговоров по определению армяно-азербайджанской границы - МИД
Состоялась презентация портала www.shusha.today, подготовленного при поддержке Фонда Гейдара Алиева (ФОТО)
Во Дворце Гейдара Алиева состоялась торжественная премьера фильма "Шуша, ты свободна!" с уникальными реальными кадрами боев (ФОТО)
В Азербайджане утвержден порядок приспособления объектов инфраструктуры для использования инвалидами
В Азербайджане продолжаются работы по улучшению условий службы и социально-бытовых условий военнослужащих (ФОТО/ВИДЕО)
Председатель Комитета по вопросам религии и вакуфов парламента Египта поздравил Президента Ильхама Алиева
В Агентстве по развитию СМИ Азербайджана состоялась встреча с журналистами, участвовавшими в 44-дневной Отечественной войне (ФОТО)
Развивая технологии, можно предотвратить проблемы, связанные с изменением климата - экс-советник Госдепа США
Общество охраны природы, члены семей шехидов и гази Отечественной войны провели акцию в честь Дня Победы (ФОТО)
Как в Баку на одну позицию претендовали три пожилых клоуна, или Человек человеку - волк (ФОТО/ВИДЕО)
Кувейт и КР рассмотрят возможность обмена студентами и преподавателями по мере стабилизации эпидситуации