Число выздоровевших от коронавируса в Казахстане превысило 900 тыс.
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 349 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлено 948 599 заболевших, из них скончались 12 250 человек.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 735 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 900 763.
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