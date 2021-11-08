Свыше тысячи человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1 031 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 949 630 заболевших, из них скончались 12 259 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 080 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 901 843.