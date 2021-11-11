Свыше 1,2 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 219 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлено 952 886 заболевших, из них скончались 12 349 человек.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 936 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 908 126.
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