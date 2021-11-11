БАКУ /Trend/ - Казахстан и США обменяются торговыми миссиями, передает в четверг Trend со ссылкой на министерство торговли и интеграции Казахстана.

Данный вопрос был обсужден на встрече между Торговым представителем США Кэтрин Тай и министром торговли и интеграции Бахытом Султановым.

Как отметил министр Султанов, налаживание постоянных торговых отношений между Казахстаном и США тормозится из-за наличия поправки Джексона-Вэника.

Отмена данной поправки будет способствовать выводу торгово-экономических отношений двух стран на новый уровень.

Во время встречи была обсуждена возможность сотрудничества американского и казахстанского бизнеса в сфере добычи и переработки редкоземельных металлов.