Свыше 2 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане 2120 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Таким образом, общее число выздоровевших составило 910 246.

В то же время, за прошедшие сутки в стране выявлен 1 260 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Всего в стране выявлено 954 146 заболевших, из них скончались 12 377 человек.