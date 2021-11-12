Свыше 2 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане 2120 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Таким образом, общее число выздоровевших составило 910 246.
В то же время, за прошедшие сутки в стране выявлен 1 260 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Всего в стране выявлено 954 146 заболевших, из них скончались 12 377 человек.
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