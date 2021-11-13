2365 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане 2365 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Таким образом, общее число выздоровевших составило 912 611.
В то же время, за прошедшие сутки в стране выявлен 1 220 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Всего в стране выявлено 955 366 заболевших, из них скончались 12 377 человек.
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