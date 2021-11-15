Свыше 1,2 тыс. человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане 1 271 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Таким образом, общее число выздоровевших составило 915 369.
В то же время, за прошедшие сутки в стране выявлен 1 038 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Всего в стране выявлено 957 537 заболевших, из них скончались 12 434 человек.
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