Около тысячи человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 931 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 958 468 заболевших, из них скончались 12 450 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 503 человека выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 916 872.