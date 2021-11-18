Землетрясение произошло в 396 км от Алматы

Казахстан 18 ноября 2021 00:16 (UTC+04:00)
Землетрясение произошло в 396 км от Алматы

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 17 ноября в 17:17 по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 396 км к юго-западу от Алматы на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения 11.9.

Магнитуда MPV 5.2.

Координаты эпицентра 41.11° с.ш. 73.02° в.д.

Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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