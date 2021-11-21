Более тысячи человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 047 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Всего в стране выявлено 963 828 заболевших, из них скончался 12 551 человек.
В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 164 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 925 046.
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