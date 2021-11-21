Президент Казахстана о приоритетной задаче государства
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт Главы государства в Twitter, сообщает Trend.
«Поздравляю работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником! Отрасль является стратегической для казахстанской экономики. Приоритетная задача государства – внедрение передовых технологий в сельское хозяйство и повышение конкурентоспособности продукции», - говорится в тексте поздравления.
День работников сельского хозяйства отмечается в Казахстане каждое третье воскресенье ноября.
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