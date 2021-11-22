Свыше 900 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 921 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 964 749 заболевших, из них скончался 12 561 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 090 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 926 136.