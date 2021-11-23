Касым-Жомарт Токаев вместо Нурсултана Назарбаева возглавит Nur Otan

Казахстан 23 ноября 2021 14:20 (UTC+04:00)
Касым-Жомарт Токаев вместо Нурсултана Назарбаева возглавит Nur Otan

БАКУ /Trend/ - Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия председателя партии Nur Otan.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщил пресс-секретарь Первого Президента Айдос Укибай в Twitter.

«В ходе расширенного заседания политического совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать полномочия Председателя партии Nur Otan, подчеркнув, что партию должен возглавлять Президент страны. Процедура передачи полномочий будет осуществляться в соответствии с уставом партии», - написал Айдос Укибай.

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