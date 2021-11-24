В Казахстане предлагают установить временные экспортные пошлины на вывоз семян масличных культур

Казахстан 24 ноября 2021 14:10 (UTC+04:00)
В Казахстане предлагают установить временные экспортные пошлины на вывоз семян масличных культур

За 2020 год объем экспорта из Казахстана только масличных культур составил почти 1 млн тонн. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Барлыбаев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«При экспортной пошлине даже не 320 долл. (как в России), а хотя бы в 100 долл. за тонну бюджет получил бы дополнительно 100 млн долл. США, или 43 млрд тг!», - сказал Ерлан Барлыбаев.

Экспорт пшеницы, согласно озвученным данным, за тот же период составил более 5 млн тонн.

Другой стороной переработки зерновых и семян масличных является высокий выход отрубей и шрота, которые служат основой высококалорийных кормов.

«Всем известна бедственная ситуация в текущем году с массовым падежом скота и отправкой вагонов с сеном в засушливые регионы. Так вот, при переработке указанных объемов сырья в своей стране, животноводы Казахстана получили бы более 1,5 млн тонн отрубей и около 300 тыс. тонн шрота, что эквивалентно до 3-4 млн тонн комбикормов», - добавил Ерлан Барлыбаев.

В связи с этим фракция Демпартии «Ақ жол» требует установить временные экспортные пошлины на вывоз зерновых и семян масличных культур. Полученный доход направить на стимулирование сельхозпроизводителей.

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