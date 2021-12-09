Казахстан подготовил все нормативные документы для признания паспортов вакцинации с РФ

Власти Казахстана подготовили все необходимые нормативные документы для взаимного признания паспортов вакцинации от коронавируса с Россией. Об этом в четверг сообщил журналистам министр здравоохранения республики Алексей Цой, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас идут переговоры, уже на самом высоком уровне это обсуждалось, даже на уровне премьер-министров. Со стороны Казахстана готовность стопроцентная, со стороны Российской Федерации сейчас прорабатываются вопросы законодательного регулирования", - сказал Цой, отвечая на вопрос ТАСС о процессе признания паспортов вакцинации от коронавируса с РФ.

Он затруднился назвать конкретные сроки, когда планируется признание паспортов вакцинации с Россией. "Переговоры идут, наши партнеры обещают, что в ближайшее время [это произойдет]. Со стороны Казахстана все нормативные документы готовы, у нас механизм отработан", - пояснил министр.

Он напомнил, что Казахстан уже признал паспорта вакцинации от COVID-19 для граждан из 24 стран. Со стороны Казахстана этот процесс представляет собой обмен нотами между министерствами иностранных дел, а затем признание паспортов вакцинации закрепляется в постановлении главного государственного санитарного врача.