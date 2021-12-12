За сутки в Казахстане выявлены 554 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 554 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Таким образом, всего в стране выявлено 979 484 заболевших, из них скончались 12 837 человек.

За прошедшие сутки в Казахстане 631 человек выздоровел от коронавирусной инфекции и общее число выздоровевших в стране составило 948 214.