За сутки в Казахстане выявлены почти 500 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 491 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Таким образом, всего в стране выявлено 979 975 заболевших, из них скончались 12 864 человека.

За прошедшие сутки в Казахстане 543 человека выздоровели от коронавирусной инфекции и общее число выздоровевших в стране составило 948 757.