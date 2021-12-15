Новые проекты в сфере АПК запущены в области Казахстана

В канун празднования 30-летия Независимости, заместитель акима области Костанайской области Арман Абенов запустил новый животноводческий объект в селе Маяк, передаёт Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В регионе торжественно введена в строй молочно-товарная ферма, рассчитанная на 50 голов дойных коров симментальской породы, которые завезены их Австрии.

«Инвестиционный проект уже сейчас представляет собой целый комплекс животноводческих объектов. На базе хозяйства построено отдельное здание для рабочих и специалистов, корпус для приемки, перераспределения и хранения молока, помещение для телят и дойки коров. Для этих целей был приобретен пятикубовый танкер – охладитель, автомашина - молоковоз и два доильных аппарата»,- сообщили в пресс-службе.

Проектная мощность производства составляет 180 тонн молока и две тонны молочной продукции в год. Стоимость проекта -180 миллионов тенге вложений собственных средств.

По словам главы крестьянского хозяйства Г. Капанадзе, с открытием молочно-товарной фермы было трудоустроено шесть сельчан.

«В перспективе планируем расширять поголовье до 100 голов и построить для двух семей двухквартирный дом», - отметил глава хозяйства.

Следующим пунктом рабочей поездки заместителя акима области А. Абенова стало посещение животноводческой базы крестьянского хозяйства «Жантасов» в селе Тагильское.

Проект этого крестьянского хозяйства рассчитан на расширение племенного животноводства мясного направления.

Сейчас на территории крестьянского хозяйства расположены три животноводческих объекта для содержания КРС 2020 и 2021 годов постройки. В целом затраты составили 60 миллионов тенге собственных средств.

«Всего в крестьянском хозяйстве содержится 406 голов КРС породы «Абердин ангус», в том числе - 248 коров маточного племенного поголовья. Что касается дальнейшего развития, хозяйством планируется увеличение маточное племенного поголовья до 500 голов, а также открытие откормочной площадки на такое же количество голов», - добавили в пресс-службе.