За сутки в Казахстане выявлены свыше 500 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 546 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Таким образом, всего в стране выявлен 981 981 заболевшиq, из них скончались 12 896 человек.

За прошедшие сутки в Казахстане 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекции и общее число выздоровевших в стране составило 951 686.