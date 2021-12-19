В Казахстане снизились цены на социально значимые продукты питания

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел в Цифровом офисе правительства страны совещание с участием руководителей центральных госорганов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, говорится в сообщении информресурса Zakon.kz, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Пресс-служба премьера Казахстана сообщает, что о текущей ситуации и проводимой работе доложили министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, сельского хозяйства - Ербол Карашукеев, первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, акимы города Нур-Султана Алтай Кульгинов, Восточно-Казахстанской области - Даниал Ахметов, Северо-Казахстанской области - Кумар Аксакалов, Кызылординской области - Гульшара Абдыкаликова, Павлодарской области - Абылкаир Скаков, Алматинской области - Канат Бозумбаев и др.

За прошедшую неделю в Казахстане цены на социально значимые продовольственные товары снизились на 0,1%. Зафиксировано снижение в Туркестанской области на 0,6%, в столице на 0,3%, Шымкенте и Мангистауской области на 0,2%, городе Алматы и Карагандинской области на 0,1%.

Продолжается снижение цен в целом по республике на овощную продукцию. По остальным продуктам цены стабильны.

В 2021 году законтрактовано 769,3 тыс. тонн продукции, в том числе 684 тыс. тонн мягкой пшеницы. На текущий момент поставлено 559 тыс. тонн, или 72,7% от законтрактованного объема.