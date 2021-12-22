За сутки в Казахстане выявлены свыше 400 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 416 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Таким образом, всего в стране выявлен 984 079 заболевших, из них скончались 12 942 человека.

За прошедшие сутки в Казахстане 801 человек выздоровел от коронавирусной инфекции и общее число выздоровевших в стране составило 954 772.