За сутки в Казахстане выявлены свыше 400 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 416 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
Таким образом, всего в стране выявлен 984 079 заболевших, из них скончались 12 942 человека.
За прошедшие сутки в Казахстане 801 человек выздоровел от коронавирусной инфекции и общее число выздоровевших в стране составило 954 772.
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