За сутки в Казахстане выявлены свыше 300 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 342 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
Таким образом, всего в стране выявлен 986 199 заболевших, из них скончались 12 977 человек.
За прошедшие сутки в Казахстане 422 человека выздоровели от коронавирусной инфекции и общее число выздоровевших в стране составило 957689.
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