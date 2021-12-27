За сутки в Казахстане выявлены свыше 300 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 342 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Таким образом, всего в стране выявлен 986 199 заболевших, из них скончались 12 977 человек.

За прошедшие сутки в Казахстане 422 человека выздоровели от коронавирусной инфекции и общее число выздоровевших в стране составило 957689.