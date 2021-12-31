За сутки в Казахстане выявлены свыше 400 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 480 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Таким образом, всего в стране выявлен 987 866 заболевших, из них скончались 13 012 человек.

За прошедшие сутки в Казахстане 576 человек выздоровели от коронавирусной инфекции и общее число выздоровевших в стране составило 960211.