За сутки в Казахстане выявлено 373 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 373 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
Таким образом, всего в стране выявлено 989 143 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 282 человека выздоровели от коронавирусной инфекции и общее число выздоровевших в стране составило 961 495.
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