Особая вина за допущение протестной ситуации лежит на правительстве - Токаев

Особая вина за допущение протестной ситуации в Казахстане лежит на правительстве, сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Обращаясь к участникам совещания Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что одна из главнейших задач исполнительной власти – сдерживание инфляции, осталась невыполненной.

«Эта задача станет первостепенной для следующего состава Правительства страны и нового главы кабинета», – подчеркнул он.

Президент поблагодарил Правительственную комиссию, силы правопорядка, акима Мангистауской области за работу по стабилизации ситуации.

Говоря о складывающейся непростой общественно-политической и социально-экономической обстановке в стране, Касым-Жомарт Токаев отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях «Қазмұнайгаз» и «Қазақгаз».

Глава государства отметил постепенное выправление ситуации в Алматы и Мангистауской области после введения режима чрезвычайного положения. Он подчеркнул, что все полномочия по стабилизации ситуации были даны, основная нагрузка лежит на МВД, СОБР и Нацгвардии, которые успешно выполняют свои задачи.

Ранее сообщалось о том, что президент Казахстана провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.