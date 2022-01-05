В Казахстане введут госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель

БАКУ /Trend/ - В Казахстане введут государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 дней.

Как передает в среду Trend, соответствующее поручение дал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по вопросам социально-экономической ситуации в Казахстане.

В свою очередь исполняющий обязанности премьер-министра Алихан Смаилов провел совещание по реализации поручений главы государства.

Смаилов поручил доработать Комплексный план развития газовой отрасли и ускорить проведение госэкспертизы технико-экономического обоснования строительства завода по производству сжиженного газа в Мангистауской области; проработать действующие Правила организации и проведения торгов сжиженным газом, перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку.

Соответствующим государственным органам поручено провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий при реализации сжиженного газа; актуализировать Комплексные планы развития западных регионов – Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.

Смаилов также поручил принять соответствующий нормативный акт по введению государственного регулирования цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 дней.

Заинтересованным госорганам поручено принять необходимые меры по введению механизма государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары.

Министерствам индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики, труда и социальной защиты населения совместно с акиматами регионов поручено проработать вопрос по субсидированию арендной платы на вторичное жилье для социально уязвимых слоев населения и внести предложения в правительство.

Министерству финансов совместно с заинтересованными госорганами поручено разработать законопроект «О банкротстве физических лиц».

Министерствам здравоохранения, образования и науки для решения проблем здравоохранения и детей поручено обеспечить создание общественного фонда «Народу Казахстана».

«Глава государства поручил безотлагательно принять вышеуказанные меры по стабилизации социально-экономической ситуации», - подчеркнул Смаилов.