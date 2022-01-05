Президент Казахстана обратился в ОДКБ в связи с ситуацией в стране

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ в связи с ситуацией в стране, передает в среду Trend.

"Данные террористические банды являются международными, прошли серьезную подготовку за рубежом и их нападение на Казахстна можно рассматривать и нужно рассматривать как акт агрессии," - сказал Токаев на экстренном совещании Совета безопасности.

"В связи с этим полагаясь на Договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это не угроза, а подрыв территориальной целостности," - отметил он.