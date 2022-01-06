Главы стран ОДКБ начали консультации в связи с обращением президента Казахстана

Главы стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали консультации в связи с ситуацией в Казахстане после обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Только что провел беседу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Принимая во внимание заявление президента Казахстана, который рассчитывает на содействие ОДКБ для разрешения сложившейся ситуации, начал немедленные консультации с главами стран - членов ОДКБ", - написал премьер министр Армении Никол Пашинян в среду на своей странице в Facebook.

Отметим, что Армения в 2022 году председательствует в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).