Главы стран ОДКБ начали консультации в связи с обращением президента Казахстана
Главы стран - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начали консультации в связи с ситуацией в Казахстане после обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Только что провел беседу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Принимая во внимание заявление президента Казахстана, который рассчитывает на содействие ОДКБ для разрешения сложившейся ситуации, начал немедленные консультации с главами стран - членов ОДКБ", - написал премьер министр Армении Никол Пашинян в среду на своей странице в Facebook.
Отметим, что Армения в 2022 году председательствует в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Новый проект стратегии развития Азербайджана предусматривает четыре основных изменения в экономике страны - Микаил Джаббаров
Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и ABADA расширяют выход местных автоперевозчиков на международный рынок грузоперевозок
Директор Русской драмы Адалет Гаджиев подвел итоги 2021 года и поделился ближайшими планами на 2022 год
В Азербайджане с начала 2022 г. аннулированы скидки на перевозку определенных грузов ж/д транспортом - АЖД
Финансовые результаты четырех крупных госкомпаний, в том числе SOCAR, значительно улучшились - министр
Исследование «Лаборатории Касперского»: жизненный цикл более трети фишинговых страниц не превышает 24 часов
В Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана рассказали о нововведениях в пакете услуг в 2022 году
Госагентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана об истечении льготного периода для работодателей и работников
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2022 года в Азербайджане «Годом города Шуша»