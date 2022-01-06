Миротворцы ОДКБ направляются в Казахстан

БАКУ /Trend/ - ОДКБ направляет Коллективные миротворческие силы в Казахстан с целью стабилизации обстановки в стране.

Как передает Trend, об этом заявили в Совете коллективной безопасности ОДКБ.

«В связи с обращением президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», - говорится в заявлении Совета коллективной безопасности организации.