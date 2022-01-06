Назначен председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана

БАКУ /Trend/ - Постановлением президента Казахстана Касыма Жомарта Токаева Асет Иргалиев назначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает Trend со ссылкой на постановление.

В свою очередь, другим распоряжением, Кайрат Келимбетов отстранен от должности председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Отметим, что ранее Иргалиев занимал должность министра национальной экономики страны. Пятого января Токаев подписал распоряжение о роспуске текущего состава правительства страны.