Коллективные миротворческие силы ОДКБ переброшены в Казахстан. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает секретариат ОДКБ.

Российские ВДВ вошли в состав направленных в Казахстан миротворческих сил ОДКБ, самолеты ВКС перебрасывают их в республику.

Основными задачами Коллективных сил ОДКБ в Казахстане будет охрана государственных и военных объектов, содействие в стабилизации обстановки.

Передовые подразделения коллективных сил ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане.