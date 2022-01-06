БАКУ /Trend/ - Кыргызстан занимается эвакуацией своих граждан из Казахстана через контрольно-пропускные пункты государственной границы, передает в четверг Trend со ссылкой на МИД Кыргызстана.

«Кыргызско-казахстанские контрольно-пропускные пункты работают в штатном режиме. В случае необходимости граждане Кыргызской Республики, желающие вернуться на Родину, могут беспрепятственно пересечь казахстанско-кыргызскую государственную границу», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в связи с обострением ситуации в Республике Казахстан принято решение об отмене требования обязательного предъявления ПЦР тестов для всех пересекающих кыргызско-казахскую границу граждан КР и иностранцев.

«В настоящее время в рамках оказания консульско-правовой помощи гражданам, Министерство занимается эвакуацией граждан Кыргызстана через контрольно-пропускные пункты государственной границы», - отмечает МИД.