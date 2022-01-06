В Казахстане вернули под контроль администрации Жамбылской области и города Семей

Здания администраций Жамбылской области и города Семей в Восточно-Казахстанской области освобождены от протестующих.

Об этом сообщил в четверг телеканал "Хабар-24" со ссылкой на Министерство информации и инфраструктурного развития Казахстана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, сотрудники правоохранительных органов отстояли также здание регионального филиала партии "Нур Отан", управление полиции города Тараз в Жамбылской области. "В целом ситуация в этих областях под контролем", - заявила ведущая в эфире.