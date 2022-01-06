Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну
БАКУ /Trend/ - Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну в связи с введенным режимом чрезвычайного положения, сообщило казахское посольство в Ташкенте, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.
Отметим, что на фоне массовых беспорядков в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения, не работают основные международные аэропорты страны.
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