БАКУ /Trend/ - Казахстан приостановил въезд иностранных граждан в страну в связи с введенным режимом чрезвычайного положения, сообщило казахское посольство в Ташкенте, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Отметим, что на фоне массовых беспорядков в Казахстане был введен режим чрезвычайного положения, не работают основные международные аэропорты страны.