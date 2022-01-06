В Казахстан отправилась миротворческая рота ВС Белоруссии

Миротворческая рота из состава 103-й воздушно-десантной бригады сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии отправилась в четверг в Казахстан. Об этом заявил белорусский министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ для выполнения международных и союзнических обязательств Республика Беларусь направляет для участия в урегулировании кризисной ситуации на территории Республики Казахстан, способной привести к нарушению конституционного строя, потере суверенитета и независимости, белорусский воинский контингент. Мною принято решение, и оно утверждено президентом Республики Беларусь, для этих целей направить подготовленную миротворческую роту из состава 103-й воздушно-десантной витебской бригады сил специальных операций", - отметил глава оборонного ведомства.