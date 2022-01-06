В Алматы силовики освободили центральную площадь и резиденцию президента

Военные полностью зачистили в четверг площадь Республики в Алматы. Многие зачинщики беспорядков разбежались вскоре после того, как прогремели первые выстрелы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Очевидцы сообщают о раненых и убитых, но официального подтверждения информации о погибших нет.

По данным телеканала "Хабар-24", от террористов также освобождены акимат (городская администрация) и резиденция главы государства.

Большое количество военных и техники остается на площади, отмечает корреспондент ТАСС.

На город опустился густой туман. С площади доносятся редкие выстрелы. Малочисленные зачинщики беспорядков все еще находятся на близлежащих улицах. Если они слишком близко подходят к площади, военные открывают огонь.